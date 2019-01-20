قتل 20 من مسلحي داعش شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

قتل 20 مسلحاً من داعش في غارات شنتها طائرات حربية عراقية استهدفت الجيب الأخير الواقع تحت احتلال داعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية، منذ سبتمبر بدعم من التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر جيب للتنظيم بالقرب من الحدود العراقية، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة، فيما بات ينحصر وجود الإرهابيين في بقعة محدودة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 20 عنصراً من داعش على الأقل في قصف شنته طائرات عراقية استهدف قرية الباغوز"، التي تعد ومحيطها آخر مناطق سيطرة التنظيم المتشدد في هذه المنطقة.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر غارات ضد مواقع تنظيم داعش المتطرف في دير الزور، وعادة ما تصدر بيانات في هذا الشأن.

ومساء الجمعة، قتل عشرة عناصر من تنظيم داعش في قصف للتحالف الدولي على الباغوز.

وأوضح عبد الرحمن أن "القصف متواصل وقد ارتفعت وتيرته منذ هجوم مدينة منبج" قبل أيام.

وأسفر تفجير انتحاري الأربعاء، تبناه تنظيم داعش المتشدد، واستهدف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا عن مقتل 19 شخصاً، بينهم أربعة أميركيين هم جنديان ومدنيان يعملان مع وزارة الدفاع الأميركية.

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