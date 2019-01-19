"سوريا الديمقراطية" تعتقل داعشيين أمريكيين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفاد بيان أرسل لوسائل الإعلام اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي يحملان الجنسية الأمريكية.

وجاء في البيان الذي يحمل تاريخ السادس من يناير 2019 أن تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن الاثنين اعتقلا خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور وإنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان وإيرلنديا واحدا.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس بتصعيد الهجمات على بقايا داعش والخلايا التابعة لها، وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب في مقتل أربعة أميركيين في شمال سوريا.

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