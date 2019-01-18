التحالف الدولي يستهدف موقعاً لداعش في سوريا

أخبار الآن| دمشق - سوريا - (أ.ف.ب)

دمّر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مركز قيادةٍ تابعا لتنظيم داعش داخل مسجد شرق سوريا.

وتعتبر الضربة مؤشرا آخر على أن التنظيم الإرهابي مازال موجوداً في سوريا ، وأضاف بيانٌ صادر عن قوات التحالف أن تنظيم داعش في العراق وسوريا يستمر بخرق قواعد الاشتباك, وإساءة استخدام المنشآت الخاضعة للحماية مثل المستشفيات والمساجد، ما يؤدي إلى خسارة المنشآت لهذه الصفة .

ويتمركز داعش في سوريا بشكل رئيسي في مناطق من محافظة دير الزور شرق البلاد.

وتسبّب تفجير انتحاري تبناه التنظيم الأربعاء بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أميركيين، وسط مدينة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان ترامب سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ"الحاق الهزيمة" بالتنظيم.

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