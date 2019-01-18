"سوريا الديمقراطية" تتعهد بتصعيد عملياتها العسكرية ضد داعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد يوم من هجوم أسفر عن مقتل 19 شخصا بينهم جنود من القوات الأمريكية في منبج شمالي سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التى تقودها وحدات حماية الشعب الكردية فى بيان "بمساعدة التحالف الدولى سنصعد من عملياتنا العسكرية للقضاء على فلول تنظيم داعش وملاحقة خلاياه النائمة واجتثاثها بشكل كامل وإحلال الاستقرار والسلام فى منطقتنا".

وللتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منبج، التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

من انفجار ضخم وقع فى منبج شمال شرقى سوريا، قرب دورية تابعة للتحالف الدولى بقيادة واشنطن، أسفر عن 19 قتيلا ومصابا بينهم مقتل 5 جنود أمريكيين من المشاركين فى التحالف الدولى ضد داعش.

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