واشنطن تؤكد مقتل 4 جنود أمريكيين وجرح 3 بانفجار منبج السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

أكدت واشنطن مقتل 4 جنود أمريكيين وجرح 3 بانفجار في مدينة منبج السورية. وارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مدينة منبج إلى 15 قتيلا بينهم تسعة مدنيين، وفق

حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان، واستهدف التفجير دورية للتحالف وسط مدينة منبج في شمال سوريا وتبناه داعش.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس عن ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الى "15 قتيلاً بينهم تسعة مدنيين على الأقل بالاضافة الى خمسة مقاتلين

محليين تابعين لقوات سوريا الديموقراطية كانوا يرافقون دورية التحالف الدولي".

وتسبب التفجير وفق المرصد بمقتل عنصر أمريكي على الأقل من قوات التحالف، الذي لم يصدر عنه أي تعليق ازاء هذا التفجير أو وقوع قتلى في صفوفه.

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