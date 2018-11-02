ترامب يعتزم تعيين هيذر ناورت سفيرة في الأمم المتحدة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)



أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عزمه على تعيين المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، سفيرةً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وفي وقت كانت وسائل إعلام أمريكية عدّة نقلت أنّ ترامب عرض على ناورت هذا المنصب وأنّ هناك إعلانًا وشيكًا في هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي إنّه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها.

وأضاف لوسائل الإعلام "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".

وأوضح ترامب أنه سيتّخذ "على الأرجح" الأسبوع المقبل قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأمريكية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المنصرم استقالتها على نحو مفاجئ.





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