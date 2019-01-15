بعد نفوق مليون سمكة.. أستراليا تتحرّك لـ"تهوئة" الأنهار

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت السلطات الأسترالية إلى تركيب أجهزة تهوية في شبكات الأنهار في البلاد، في محاولةٍ منها للحفاظ على حياة الأسماك في تلك الأنهار.

وتأتي هذه الخطوة بعد العثور على أكثر من مليون سمكة نافقة في أجزاء كبيرة من نهر مُوراي دارلينغ على بُعد 1036 كليومتراً غرب سيدني، وذلك بعد تعرضهم للاختناق بسبب الحرارة المرتفعة والجفاف. إلى جانب هذا، فقد أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى ركودٍ في مجرى المياه الذي أوشك على التوقف عن الحركة.

فمن جهتهِ، أشار وزير الصناعات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز، نيال بليز، اليوم الثلاثاء، أنّه "سيتم تركيب 16 جهاز تهوئة في أجزاء مهمة من شبكة الأنهار، في محاولة لرفع مستويات الأوكسجين في الماء". ولفت بليز إلى أنّ "هذه الأجهزة عبارة عن إجراء مؤقت لمساعدة الأسماك على النجاة من تضافر انخفاض تدفق النهر وكثرة الطحالب وموجات الحرارة العالية".

ووصلت درجة الحرارة في ولاية نيو ساوث ويلز الواقعة غرب أستراليا، اليوم الثلاثاء، إلى 47 درجة مئوية، في حين أنها بلغت في الصيف حوالى 40 درجة. وأدّى هذا الأمر إلى جفافٍ استمر لفترة طويلة، كما شكّل ضغطاً هائلاً على شبكة الأنهار.

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