ماليزيا: ضبط كميات كبيرة من المخدرات

أخبار الآن | كوالالمبور – ماليزيا (وكالات)

ضبطت الشرطة الماليزية نحو 600 كيلوغرام من المخدرات عبارة عن ميتامفيتامين كريستال في حملة مداهمة ضد اثنتين من نقابات الاتجار بالبشر.



جاءت هذه المضبوطات بعد أشهر قليلة من إعلان ماليزيا عن ضبط قرابة 1.2 طن من الميثيل البلوري، أو شابو

كما هو معروف محلياً، والذي كان مخبأً يتنكر في شحنة شاي قادمة من ميانمار

وقال محمد فوزي هارون قائد الشرطة الماليزية ان معظم المخدرات التي ضبطت عثر عليها في شاحنة حاويات في ولاية بيراك الشمالية.

وقال فوزي للصحفيين "وجدنا 569.5 كيلوجرام مما نعتقد أنه شابو في الحاوية بقيمة 6.94 مليون دولار.

تعتقد الشرطة أن الحاوية كانت متجهة إلى ميناء كلانج ، حيث كان من المقرر تقسيم الشحنة بين التوزيع المحلي والتصدير. وقال فوزي إنهم يحققون في المصدر والبلد المقصود للتصدير.



واعتُقل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و49 في ثلاثة مواقع في بيراك فيما يتصل بالمصادرة وتم حبسهم احتياطياً للمساعدة في التحقيقات.

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