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البصرة: 80% من المخدرات مصدرها إيران

أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص)

أكد قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح أن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ 20% المتبقية تأتي من المنافذ الأخرى.

وكشف فليح خلال مؤتمر صحفي أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا.

وتابع الفريق رشيد فليح "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".

وأضاف فليح أن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أدق لإيقاف تدفق المخدرات من إيران.

وفي وقت سابق أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار السموم المخدرة في المدينة.

 

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