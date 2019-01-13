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اعتقالات ومواجهات وسط باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) 

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى موجة جديدة من مظاهرات السترات الصفر، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف التي تخللت المظاهرات السابقة.

ونشرت الحكومة الفرنسية 80 ألف من عناصر الأمن ، كما شهدت شوارع باريس كرّا وفرّا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقالت مصادر أمنية إن بعض المحتجين رشقوا رجال الشرطة الفرنسية بالحجارة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية بعض المتظاهرين قرب قوس النصر، في محاولة لمنع الاحتجاجات من الوصول إلى جادة الشانزليزيه.

وأطلقت مجموعات دعوات عبر الإنترنت طوال الأسبوع إلى احتجاجات حاشدة في لو بورجيه، لكن شرطة باريس قالت إنها لن تتخلى عن حذرها وتأهبها، لا سيما حول المباني الحكومية والشانزليزيه، الذي كان مسرحا لأعمال شغب متكررة في الاحتجاجات السابقة.

وتسعى حركة ما يعرف بـ"السترات الصفر" إلى إعطاء زخم جديد للاحتجاجات، التي تراجعت حدتها مع نهاية السنة الماضية.

 

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