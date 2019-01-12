باريس: إطلاق قنابل الغاز على متظاهري السترات الصفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز على مجموعة من المتظاهرين من السترات الصفر في العاصمة باريس.

وذكرت مصادر صحافية، أن قوات من الشرطة الفرنسية تحاول منع المتظاهرين من الوصول لجادة الشانزليزيه، في حين اعتقلت عدداً منهم، مع تواصل الاحتجاجات لأسبوعها التاسع على التوالي.

ونزل المتظاهرين إلى الشارع، تعبيراً عن غضبهم الذي لم يهدأ قبل ثلاثة أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد حوالي شهرين من بدء تحركهم.

وتواصلت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر السبت في العاصمة باريس، والمدن الفرنسية الأخرى، بينما اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة، أكثر من الأسبوع الماضي.

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