فرنسا: قتل 4 أشخاص في انفجار المخبز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قتل 4 أشخاص من جراء انفجار المخبز وسط باريس.

وفي وقت سابق، قال جهاز الإطفاء الفرنسي، إن حصيلة الإصابات بلغت 36 شخصاً، بينهم 12 في حالة حرجة جراء الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق في المخبز، واحتراق واجهات المباني المحيطة، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات القريبة من المكان.

ووقع الانفجار وسط إجراءات أمنية مشددة في باريس، وفي أنحاء فرنسا، تحسباً لاحتجاجات السترات الصفر.

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