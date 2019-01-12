ارتفاع حصيلة جرحى انفجار باريس إلى 36 جريحاً

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ ف ب)

قالت سلطات الإطفاء الفرنسية، السبت، إن حصيلة جرحى الانفجار في باريس، ارتفعت إلى 36 جريحاً، بينهم 5 في حالة خطرة.

وقالت شرطة باريس في وقت سابق، إن عدة أشخاص أصيبوا إثر انفجار واندلاع حريق في مخبز ناجم عن تسرب للغاز، ما أدى إلى تحطم نوافذ وانقلاب سيارات، إضافة إلى احتراق واجهات عدد من المباني القريبة من المخبز.

وسحب رجال إطفاء المصابين من النوافذ، وأخلوا السكان بينما تصاعد الدخان من موقع الانفجار في مخبز بمبنى في شارع تريفيسي في الدائرة التاسعة قرب كاتدرائية القلب المقدس شمال وسط باريس.

ووقع الانفجار وسط إجراءات أمنية مشددة في باريس ،وفي أنحاء فرنسا تحسباً لاحتجاجات السترات الصفر المتوقعة في وقت لاحق السبت.

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