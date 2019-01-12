"السترات الصفر" يستعدون لمظاهرة تاسعة في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لموجة جديدة من تظاهرات السترات الصفر وسط خشية من تجدد أعمال العنف والتخريب التي تخللت المظاهرات السابقة.

وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة استعدادا لسبت تاسع من المظاهرات بعد نداء "السترات الصفر" إلى المواطنين للانضمام إلى الاحتجاجات.

وتأتي المظاهرات رغم قيام الحكومة الفرنسية بخطوات عدة لاحتواء الحركة ودعوتها الى حوار وطني يبدأ الثلاثاء المقبل. إلا أن نشطاء "السترات الصفر" أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يستعدون لاحتجاجات جديدة السبت.

ومن المتوقع أن ينزل المحتجون إلى الشوارع في كل من بوردو ومرسيليا وتولوز وليون وستراسبورغ ونانت ورين وليل وغيرها من المدن.

واستنفرت السلطات رجال الشرطة والدرك، وأعلن عن نشر ثمانين ألف رجل أمن في أنحاء فرنسا، خمسة آلاف منهم في باريس ونشر عدد من المدرعات.

ويصعب على السلطات التكهن بمكان مظاهرات السترات الصفر فهي في غالبيتها غير مرخصة وتتم الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل حدوثها، مما يصعّب على قوات الأمن تغيير مكان انتشارها.

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