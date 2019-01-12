فرنسا تدعو إيران إلى وقف أنشطة الصواريخ البالستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعت فرنسا إيران إلى التوقف الفوري عن كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.

وأكدت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي، الجمعة على ضرورة وقف إيران لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية ،

وأضافت أن ذلك لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وجاءت تصريحات فون دير مول تعقيباً على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، قال فيها إنه سيتم إرسال قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.

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