أموال بكميات خيالية يهربها مقاتلو داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

عمد مقاتلون يتبعون تنظيم داعش، إلى تهريب أموال بكميات خيالية وفق ما ذكره تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الأموال التي قدرها التقرير بملايين الدولارات، حملها أشخاص وعوائل مقاتلي التنظيم الفارين من مناطق بريف ديرالزور نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكشف التقرير، قيام مقاتلي داعش، بتهريب مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات من الجيب الذي كانوا يتحصنون فيه، إلى مناطق سيطرة قوات سو ريا الديمقراطية بريف ديرالزور.

التقرير الذي أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن الخارجين والفارين من جيب التنظيم، حملوا معهم مبالغ مالية تقدر بعشرات ملايين الدولارات، ليتجهوا بها إلى مناطق في العراق وتركيا.



ووفقاً لمصادر موثوقة استند إليها المرصد في جمع تلك المعلومات، فإن الخارجين من آخر معاقل التنظيم، حملوا معهم مبالغ خيالية، تراوحت قيمتها في حوزة كل شخص من مئة ألف دولار أمريكي، إلى خمسمئة ألف دولار أمريكي.



وعُثر وفقاً للمرصد، بحوزة الفارِّين العراقيين، على مبالغ لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي، في حين لم يعثر بحوزتهم سوى على مبالغ قليلة بالعملة السورية.



ورصد المرصد السوري فرار أكثر من 600 شخص من ما تبقى من جيب التنظيم، كان منهم 5 عوائل اوروبية، و6 عوائل آسيوية، والبقية غالبيتهم من الجنسية العراقية، ليرتفع أعداد الفارين إلى أكثر من 15 آلفا، منذ مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي.



رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الانسان

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