داعش يقاتل بشراسة في آخر جيوبه شرقي الفرات

أخبار الآن | هجين - دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

في رحلة محفوفة بالمخاطر اتجهنا الى بلدة هجين كان علينا ان نستقل احد العربات المصفحة لنتوغل داخل هجين برفقة احمد الذي يشرح لنا بعض مجريات المعركة.

يقول أحمد الشيعطات المقاتل من قوات سوريا الديمقراطية: "اهم النقاط التي قمنا بتحريرها هي المشفى والسوق داخل البلدة حيث تعتبر المركز ويستخدم التنظيم الالغام والمفخخات التي تعيق تقدمنا الا ان البلدة تحت السيطرة النسبية".

مشاهد الدمار اصبحت مألوفة بعد معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ووتنظيم داعش. بالقرب من احد البيوت يقف رفعت مع رفاقه بالقرب من نار اوقدها ليحصل على كوب من الشاي في استراحة مقاتل.

من جانبه يضيف رفعت علي المقاتل من قوات سوريا الديمقراطية: "نحن الان متواجدين وسط بلدة هجين والقوات تتوجه الى قرية الموحسن وفي الصباح قامت مجموعة مؤلفة من عشرين مقاتل من داعش بمهاجمتنا الا اننا قمنا بالتصدي لهم".

وفي جهة اخرى يساعد روجهات رفافه لاعداد الذخيرة استعدادا للتوجه الى الخطوط الامامية للمعركة.

ويقول روجهات تلقيادي في مجلس ديرالزور العسكري: "دخلنا من محور ابوحمام وواجهنا هجوم قوي عنيف من قبل داعش بالمفخخات والان نحن نتمركز داخل هجين في السوق والحملة مستمرة حتى القضاء على اخر داعشي".

معركة هجين التي لم تحسم بعد بسبب مقاومة التنظيم الشرسة للدفاع عن أخر جيوبه شرق الفرات، حيث استطاعت قوات سوريا الديمقراطية تحرير اهم النقاط ضمن البلدة ومن بينها المشفى والسوق المركزي داخل هجين.



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