قوات سوريا الديمقراطية تواصل قتال داعش في آخر معاقله

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تواصل قوات سوريا الديمقراطية قتالها في الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية، وافراد التنظيم على محاور في الضواحي الشرقية لبلدة هجين، التي تم تحريرها عليها بشكل كامل أخيراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي تعمل على تمشيط البلدة من الألغام وتثبيت مواقع تواجدها في البلدة.

وذكر المرصد السوري انه خلال الـ 24 ساعة الفائتة اسفرت الاشتباكات والاستهدافات وعمليات القصف الجوي والصاروخي، بمزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وأشار المرصد إلى ارتفاع القتلى في صفوف داعش إلى 932 خلال القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات ضمن الجيب الأخير للتنظيم منذ الـ 10 من سبتمبر (أيلول ) حتى الأن.

إقرأ أيضاً:

بعد هزائمه في العراق وسوريا.. ما الذي يجري داخل تنظيم داعش؟