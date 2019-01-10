قتل مدنيين بهجوم متمردين أوغنديين

أخبار الآن| كينشاسا - الكونغو الديمقراطية (أ ف ب)

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن قتل 7 مدنيين و3 عسكريين في منطقة بيني في شرق البلاد , في هجوم شنه متمردون.

وقال المتحدث باسم الجيش في منطقة بيني الكابتن ماك هازوكاي إن الهجوم الذي استهدف الجيش أسفر أيضا عن إصابة جنديين بجروح.

بدوره قال دونات كيبوانا رئيس الإدارة المحلية في منطقة بيني إن المتمردين الكونغوليين هاجموا موقع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى ميساسي، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وثلاثة جنود، وإصابة 10 أشخاص بجروح، بينهم جنديان، وتقع بلدة ميساسي على بعد 70 كلم شمال شرق مدينة بيني في مقاطعة كيفو الشمالية المضطربة.

يشار إلى أن الجيش الكونغولي وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية يشنان عملية عسكرية مشتركة ضد المتمردين الأوغنديين في هذه المنطقة.

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