مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات أم درمان في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت وكالة الأنباء السودانية، الخميس 10 كانون الثاني (يناير) أن 3 محتجين قتلوا في المظاهرات، التي شهدتها أم درمان، الأربعاء 9 كانون الثاني (يناير)، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن اللواء هاشم على عبدالرحيم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، قوله إن السلطات الأمنية تلقت بلاغات عن بعض الإصابات و3 وفيات جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة.

وتسببتالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة، انطلقت في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بالإصلاحات الاقتصادية بعد الأزمة التي تفاقمت في البلاد وبالقضاء على الفساد وتردي الاحوال المعيشية.

ووقعت صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين بعد امتداد الاحتجاجات إلى مدن سودانية عدة من بينها العاصمة الخرطوم، تسببت لاحقاً بسقوط قتلى وجرحى.

هذا وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، توقيف 816 شخصاً خلال 381 تظاهرة حصلت في مدن السودان.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد قال خلال تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم، الأربعاء، إن هناك جهات تتآمر على بلاده وتسعى لتركيع وإذلال السودان.

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