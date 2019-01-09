الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة أم درمان الأربعاء، بحسب شهود عيان بعد مشاركة المئات في تجمع في العاصمة لدعم الرئيس عمر البشير.

وقام نحو 300 متظاهر يهتفون حرية، سلام، عدالة بإغلاق طريق رئيسي في أم درمان، إلا أن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أضاف الشهود.

ويُعتبر التجمع المؤيد للبشير الذي عقد في وقت سابق من الاربعاء، الأول منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في أنحاء السودان الشهر الماضي.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، يشهد السودان تظاهرات غاضبة بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70%.

وتحولت الاحتجاجات التي اندلعت في البداية في بلدات وقرى قبل أن تنتقل إلى الخرطوم، إلى تجمعات مناهضة للحكومة وصفها محللون بأنها أكبر تحد يواجهه نظام البشير منذ سنوات.

وأفادت السلطات أنّ 19 شخصاً على الأقلّ قتلوا في التظاهرات، بينهم عنصرا أمن، إلاّ أنّ منظمة العفو الدولية تقول إنّ عدد القتلى وصل إلى 37.

اقرأ أيضا:

حزب السودان الحاكم يقر بتأثير الاقتصاد على البلد