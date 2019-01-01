بومبيو: سنواصل التصدي لداعش وإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بالتصدي لنفوذ إيران وداعش في الشرق الأوسط. وأوضح بومبيو، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة يقوم بها للبرازيل، أن مغادرة الولايات المتحدة سوريا، لن يؤثر على الحملات ضد داعش وإيران.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لا يغير بأي شكل التعاون مع إسرائيل. وفي وقت سابق، أعلن ترامب سحب قواته من كافة الأراضي السورية في خطوة مفاجئة، معتبراً أنه حقق هدفه القاضي بإلحاق هزيمة داعش.

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