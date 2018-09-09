في ذكرى هجمات 11 ايلول الاولية للقضاء على رؤوس الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



على الرغم من تمكن الجهات الإستخباراتية نتيجة جهود مكافحة الأرهاب من القضاء على عدد كبير من كبار قيادات القاعدة الا ان علامات استفهام تُرسم حول بعض القيادات التي لا تزال طليقة .

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من إرهابيين يعتقد أنهم يستعدون لإطلاق هجوم, ووصفهم بأنهم "محمد عطا القادم" وهو قائد الهجوم على مركز التجارة العالمي .

اليوم ، لا يزال الارهابيون الخطرون طلقاء على ذات القائمة, الشيء الوحيد الذي تغير ، إلى جانب مظاهرهم ، هو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقدم الآن مكافآت أكبر لمن يدلي بمعلومات عنهم ، إلى جانب العديد من قادة القاعدة الرئيسيين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

تريد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أن تعرف لماذا ، بعد حروب كلفت تريليونات الدولارات ، هل يبدو أن القبض على هؤلاء الإرهابيين الكبار صعب للغاية؟ هل توقف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن البحث عنهم؟ هل فُقد الأمل في العثور عليها؟

قال فيليب هاني ، المحلل السابق في إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن الداخلي: "إنني قلق بشأن هؤلاء الأفراد الذين ما زالوا طلقاء". "ينبغي أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي تحديد مكانتهم والقبض عليهم".

أحد الإرهابيين المحتملين ، الذي قيل إنه يخطط لقيادة هجوم آخر على الولايات المتحدة ، على خطى زعيم عصابة ارهابيي الحادي عشر من سبتمبر، هو عدنان الشكر جمعه الناطق باللغة الإنجليزية ، الذي قضى بعض الوقت في فلوريدا قبل الفرار من امريكا في أعقاب الهجمات.

ولا يزال عدنان جمعه يظهر بشكل بارز على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإنترنت باعتباره إرهابيًا مطلوبًا , وفي عام 2010 ، اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي جمعةالبالغ من العمر 43 عاماً بمؤامرة عام 2009 لمهاجمة شبكة مترو الأنفاق في نيويورك.

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شكري جمعة يساعد في إدارة عمليات القاعدة من باكستان .

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أن قضية شكري جمعة لا تزال مفتوحة وأن جهاز مكافحة الإرهاب ما زال يبحث عنه.

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وقالت ميشيل غولدشين ، من مكتب الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: "تظل القضايا التي ذكرتها مفتوحة ، وما زالت تحقيقات" أف بي آي "النشطة مع مكافآت كبيرة متاحة لأولئك الذين يقدمون معلومات حول الحالات المذكورة.

شكري جمعة لديه أيضا اتصالات في نيويورك , عمل والده الراحل مترجماً لعمر عبد الرحمن الذي سُجن لدوره في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 والمؤامرات الإرهابية الأخرى.

بعد أحداث 11 سبتمبر ، قامت حكومة الولايات المتحدة بتسليط الضوء على شكري جمعة باعتباره "العميل النائم" للقاعدة ، وربما أكثر خطورة من محمد عطا.

في الواقع ، قيل إن خالد شيخ محمد ، ثالث ابرز قادة القاعدة ، قد تم اختاره بعناية من قبل هجمات سبتمبر لتنفيذ مخطط جاهز لتفجير أجهزة نووية في العديد من المدن الأمريكية في وقت واحد.

واليوم ، يتم احتجاز معلمه خالد شيخ محمد، حيث ينتظر العقوبة على جرائمه .

وهناك مشتبه آخر يحتمل أن يكون خطيرا ولا يزال محيراً من السلطات هو عبد الرؤوف جدي. يُعرف أيضًا باسم الفاروق التونسي ، وهو طيار مُدَرَّب يحمل جواز سفر كندي ويُقال إنه مقبل على "موجة ثانية" من الهجمات الانتحارية بعد 11 سبتمبر. تم التعرف عليه في أشرطة الفيديو في أفغانستان.

تضع الاف بي اي 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرؤوف جدي , الصورة المدرجة على قائمة الاف بي اي تظهر كيف قد يبدو البالغ من العمر 53 عامًا اليوم.

هناك ايضا زعماء في القاعدة ما زالوا على قيد الحياة ، وهم سيف العدل ، وعبد الله أحمد عبد الله ، وأيمن الظواهري.

ادرج الثلاثي على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد الحادي عشر من سبتمبر ، حتى يومنا هذا على الرغم من المكافآت التي بلغت 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض على كل من العدل وعبد الله ومبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار للظواهري. فقط في الشهر الماضي ، ضاعفت الولايات المتحدة عروض المكافأة للعدل وعبد الله.

تولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة في عام 2011 بعد أن قتلت القوات الأمريكية أسامة بن لادن الذي ظل مختبئ لسنوات في باكستان.

أعلن الظواهري عن خطط لتخطي داعش عالميا , وقد دعا مؤخرا اتباعه خلال خطاب مدته 17 دقيقة مسجل على شريط فيديو لمهاجمة المصالح الأمريكية في كل مكان.

وقال هاني ، نائب وزير الأمن الوطني ، إن الظواهري يعزز سلطته في ظل مظلة إرهابية جديدة هي تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية .

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على سبب طول الوقت في القبض على هؤلاء الارهابيين.

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