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هكذا يحاول الظواهري التعمية على الحقيقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

إذاً و باختصار قاعدة ٌ متلونة ومتغيرة مع المتغيرات والسبب زعيمُها أيمن الظواهري العاجز حتى الآن عن إدارة فروعه المشتتة وتنظيمها أو على الأقل لجم الخلافات والنزاعات داخلها.

الخبير في الجماعات المتشددة  ماهر فرغلي الذي التقيناه عند اعدادنا وثائقي بعنوان "أفول القاعدة" لم يقف بقراءته عند هذه الحدود وإنما أكد على أن التنظيم في وضع خطير جداً للأسباب التالية.

 

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وثائقي #أفول_القاعدة - الجزء الأول 

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