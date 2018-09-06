القاعدة في شبه الجزيرة العربية تقّر بنجاح مكافحتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

أقر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بنجاح عمليات مكافحة الإرهاب السعودية ضده.

فبحسب مقطع فيديو جديد و طويل أصدره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فمن الواضح أنه تلقى ضربات قاسية بسبب نجاح عملاء سعوديين في التغلغل داخله، ما أدى إلى العثور على العديد من القادة الأساسيين في القاعدة، ثم تم تعقبهم والقضاء عليهم من خلال الهجمات الجوية.

ليس من الممكن التحقق من تفاصيل الفيديو الذي أصدره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ومن المحتمل أن يكون التنظيم الإرهابي قد أدرج متعمداً معلومات مضللة داخل مقطع الفيديو.

ومع ذلك، من الواضح أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شعر بالحاجة إلى الإعتراف بخسائره الضخمة على يد السعودية والدول الحليفة، وهي حقيقة معروفة بالفعل لدى اليمنيين.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يحاربون تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بلا توقف، بينما يتعاملون أيضاً مع التمرد الحوثي.

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