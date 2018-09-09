الانجازات الصناعية بديلا للصواريخ في احتفالات كوريا الشمالية

أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (رويترز)



بدأت كوريا الشمالية السبت الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها بعروض تتضمن إنجازاتها بدون عرض صواريخ او التركيز على الشِق العسكري، فيما تسعى البلاد الى توجيه رسائل مختلفة هذه السنة مع أجواء التهدئة التي تسود شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية ذات النظام الشيوعي، في 9 أيلول/سبتمبر 1948، بعد ثلاث سنوات من تقاسم واشنطن وموسكو شبه الجزيرة الكورية بينهما أواخر الحرب العالمية الثانية.

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وتشكل هذه الذكرى مناسبة مهمة جدا في كوريا الشمالية التي تحييها عبر سلسلة عروض يتوقع ان تشمل عرضا عسكريا وعودة "الألعاب الجماعية"- وهي عروض بهلوانية تجري على نطاق واسع جدا- بعد خمس سنوات من التوقف.

وبدأت الاحتفالات مساء السبت بحفل أمام جمهور حضر بدعوات وضم آلاف الاشخاص في ستاد بيونغ يانغ المغلق.

وشاركت في العروض ثلاث من أبرز الفرق الموسيقية في البلاد خلف بيانو كبير أحمر في وسط المسرح. وفي مثل هذه العروض عادة في كوريا الشمالية تؤدي الفرق عروضها أمام شاشة عملاقة تعرض إنجازات ونجاحات البلاد.

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