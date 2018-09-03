كوريا الجنوبية تتفحص الحمامات لمنع التجسس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهدت كوريا الجنوبية بإجراء بفحص يومي لجميع الحمامات العامة للتأكد من خلوها من كاميرات التجسس، بعد أن كانت تقوم بتفتيشها مرة واحدة كل شهر.

وتتضمن خطة سلطات سيول للقضاء على كاميرات التجسس في الحمامات العامة، تفتيشا يوميا للعاملين بها، إلا أن المسؤولين أكدوا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، صعوبة ضبط الجناة، إذ يمكنهم تركيب كاميرات التجسس وسحبها خلال 15 دقيقة.

وتعتبر الكاميرات السرية في الحمامات العامة وغرف تغيير الملابس مشكلة حقيقية في كوريا الجنوبية، إذ تم تسجيل أكثر من 6 آلاف بلاغ عن "تجسس مخل" خلال العام الماضي.

ونشرت مقاطع مسجلة سراً للضحايا على الإنترنت دون معرفتهن، الأمر الذي دفع آلاف النساء للاحتجاج ضد كاميرات التجسس، وحملن لافتات كُتب عليها "حياتي ليست إباحيتك"، إذ يعتبر 80 في المائة من ضحايا كاميرات التجسس لأغراض إباحية، من النساء، وفق ما أكده ناشطون.

ورغم اعتقال أكثر من 5400 شخص العام الماضي بسبب جرائم مرتبطة بكاميرات التجسس، إلا أن عدد الذين تم إيداعهم السجن لم تتجاوز نسبته 2 في المائة، كما لم ينجح 50 موظفاً حكومياً مكلفاً باكتشاف كاميرات التجسس في اكتشاف أي حالة على مدى عامين.

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