وفد كوري جنوبي يبحث مع نظيره الشمالي عقد قمة جديدة

أخبار الآن | كوريا الجنوبية - (وكالات)

بدأ وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، إجراء محادثات مع مسؤولين من كوريا الشمالية تتعلق بعقد قمة جديدة بين زعيمي البلدين، تهدف إلى إحراز تقدم في ملف نزع السلاح النووي.

ويقود الوفد المؤلف من 5 أشخاص شونج ايوي يونج مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، والذي قال إنه يعتزم التباحث في سبل تنفيذ نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم.

وتهدف زيارة الوفد الكوري الجنوبي إلى الشطر الشمالي بشكل رئيسي إلى تحديد تفاصيل قمة جديدة بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان من المفترض أن تتم خلال سبتمبر/أيلول الحالي وستكون الثالثة منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.

لكن خبراء في الملف الكوري يعتبرون أن شونغ الذي قال إنه سيسلم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون رسالة شخصية من مون سيحمل على الأرجح اقتراحا للخروج من الطريق المسدود حول مسألة نزع الأسلحة النووية.



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