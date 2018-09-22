نقل مهاجرين من مخيمات إلى داخل اليونان

أخبار الآن | لسبوس - اليونان (رويترز)

بدأت الحكومة اليونانية بنقل مئات المهاجرين المقيمين في المخيمات المكتظة في جزيرتي لسبوس وساموس في بحر ايجه، الى شمال غرب اليونان، بعد احتجاجات على الظروف المزرية فيها.



وقال مسؤول في مخيم موريا، ان "حوالى مئة شخص قد نقلوا صباح الجمعة من مخيم موريا في لسبوس الى مخيم فيليبيادا في إيبيروس، شمال غرب اليونان، والهدف هو نقل 2000 شخص بالإجمال قبل نهاية الأسبوع المقبل، منهم 500 الاثنين".

واضاف هذا المسؤول ان معيار النقل يقضي باجراء المقابلة الاولى مع جهاز اللجوء.

وفي الأشهر الاخيرة، دأب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان، على انتقاد الظروف الحياتية المأساوية في مخيم موريا، الاكبر في اوروبا ويعيش فيه 9000 شخص، اي ما يزيد ثلاث مرات على قدرته الاستيعابية.

وبدأت عمليات نقل ايضا في ساموس، حيث نقل بالاجمال 350 شخصا الى مختلف مخيمات القارة منذ بداية الاسبوع، كما ذكرت منظمة ساموس فولونتيرز غير الحكومية.

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