إصابة شرطي في عملية طعن ببلجيكا

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

أصيب شرطي بلجيكي بجروح بعد تعرضه لحادث طعن في حديقة ماكسيميليان في بروكسل، وفق ما اكدته صحيفة بلجيكية.

الشرطة اطلقت النار على المهاجم الذي أصيب في صدره وقدمه ونجحت في القبض عليه مشيرة الى ان الدافع وراء الهجوم غير معلوم حتى الآن.

في الشهر الماضي .. سقط عدة أشخاص ضحايا لاعتداء باستخدام سكين في شرق بلجيكا، وتمت السيطرة على المعتدي، ولا توجد علاقة للحادث بالإرهاب.

وقال رئيس البلدية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنه مع الأسف وقعت مأساة في موريسين-شابيل ومن المحتمل سقوط عدة ضحايا لم يحدد عددهم بعد.، وهذا ليس حادثا إرهابيا وإنما حادث فردي، تمت السيطرة على المعتدي ولا يوجد خطر على السكان".



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