إرتفاع عدد ضحايا إعصار مانغخوت في الفلبين إلى 49 قتيلاً

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين - (وكالات)



قُتل 25 شخصًا في الإعصار العنيف مانغخوت الذي ضرب الفيليبين السبت وأرغم عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، وفق ما أعلنت السُلطات الأحد.



وقال فرنسيس تولينتينو المسؤول الحكومي المكلف إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إنّ "هناك 25 قتيلاً"، بينما كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود ثمانية قتلى.



وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الاعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الارخبيل الفيليبيني.



وقال ريكاردو جالاد رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني إن عدد القتلى "سيزداد على مر الوقت".



وانتشر رجال الانقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الاكثر تضررا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.

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