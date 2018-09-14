الفلبين تطلب من ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم

أخبار الآن | كاجايان - الفلبين (رويترز)

طلبت السلطات الفلبينية من ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مسار إعصار " مَانْغْكَتْ " القادم من الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، الاستعداد لإخلاء منازلهم تحسبا لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمواج مد عاتية.

وكان مكتب الأرصاد قد قال إن الإعصار " مانغجوت " يحمل رياحا تسير بسرعة 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 255 كيلومترا في الساعة و يتحرك صوب الفلبين بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى أراضي مقاطعة كاجايان على بعد 416 كيلومترا شمال مانيلا غداً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية روجيليو سيندينج الخميس، إن عمليات الإجلاء الوقائي جارية في البلدات الساحلية والقرى المعرضة لهذا الإعصار موضحا أن البلاد ستشرع في المزيد من عمليات الإخلاء.

يذكر أن "ريكاردو جلاد" المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أكد أن أسوأ السيناريوهات المتوقعة فى المناطق التى ستتضرر هى انهيار منازل بسبب الرياح القوية والعواصف والفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتابع قائلًا أن عمليات الإجلاء الاستباقية سيتم التعامل معها من قبل وحدات الحكومة المحلية بمساعدة الشرطة والجنود ابتداء من يوم الخميس أو الجمعة، كما وضعت فرق الطوارئ الطوعية فرقها فى حالة تأهب لمساعدة ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص يمكن أن يتضرروا من الإعصار وهو الأقوى حتى الآن هذا العام.

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