هربا من الإزدحام: فلبيني يصنع سيارته الطائرة الخاصة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإزدحام المروري ضية تشغل بال الملايين حول العالم، ممن يضطرون الى قطع مسافات طويلة نحو أماكن عملهم، إلا أن المسافة لا تعد بالنسبة لهم مسألة ذات بال إذا ما قورنت بالوقوف لساعات في طوابير تمشي وكأن عصر السرعة لم يأت بعد.

وفي مسعى منه لتجنب الاختناقات المرورية، ابتكر رجل فلبيني وسيلة متطورة للتنقل تتمثل في سيارة يمكنها الطيران في الهواء. بدأ كيز ميندوزا من كويزون سيتي في الفلبين، العمل منذ ست سنوات على صناعة سيارته الطائرة الخاصة، وتمكن من القيام بأول رحلة تجريبية ناجحة بالطائرة في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتمكن ميندوزا من التحليق على ارتفاع 25 قدماً فوق سطح الأرض خلال أول تجربة له على متن المركبة الطائرة. ويخطط ميندوزا للترويج لنموذج المركبة والتعاقد مع إحدى شركات السيارات لإنتاجها بكميات كبيرة.

وقال ميندوزا معلقاً على ابتكاره: "استغرقت التجربة عدة محاولات بسبب سوء الأحوال الجوية في الفترة الماضية. لكن بعد شهرين نجحت التجربة وتمكنت من التحليق بمركبتي بنجاح". وتتكون المركبة الطائرة من إطار معدني ودرع مصنوع من ألياف الكربون، وتشبه إلى حد بعيد طائرات الدرون الصغيرة. يذكر أن الطائرة تعمل على بطاريات تحتاج إلى ساعتين ونصف من الشحن، ويمكنها التحليق لمدة 12 إلى 15 دقيقة، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

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