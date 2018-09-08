بالفيديو: سائق سيارة إسعاف يواجه الموت "صعقاً" لإنقاذ طفلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التقطت كاميرا مراقبة طرقية في الفلبين، مشهدا إنسانيا قل نظيره، وكان بطله سائق سيارة إسعاف مرت بالصدفة في موقع الحادث أثناء قيام الطواقم الطبية بالتعامل مع ظروف جوية استثنائية تتعرض لها البلاد.وفقا لموقع "pinoythinking".

فقد أصيبت طفلة في التاسعة من العمر بصعق كهربائي أرداها مغميا عليها، حينما سقط أحد "كوابل" التوتر العالي على الأرض التي تغمرها المياه، أثناء خروجها مع ذويها من المنزل، الأمر الذي أصاب الحاضرين بالعجز التام حيالها، إذ من الخطر جدا التدخل في مثل هذه الحالات دون معدات قد لا تصل قبل فوات الأوان. علاوة على إمكانية تعرض من يسعى للإنقاذ لذات مصير الفتاة.

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وتزامن ذلك مع مرور سيارة إسعاف ترجل سائقها فور رؤيته للمشهد، وتكمن بسرعة من انتشال الطفلة التي هددت حياتها مخاطر عدة غير "كابل" الكهرباء، فقد كانت لتموت آنذاك اختناقا أو بسبب انخفاض حرارة جسمها نتيجة غمر المياه لها.

وعلى الرغم من تعرض السائق لصعقات متتالية من التيار الساري في المياه إلا أنه استطاع أن يمسك بيد الطفلة وحملها الى جانب الطريق ليقوم بإجراء الإسعافات الأولية لها قبل أن يصحبها بسيارته الى المستشفى.

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