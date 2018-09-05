"بوغاتي شيرون" مصنوعة من الـ"ليغو" مقابل 2.6 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي فاجأت فيه شركة "بوغاتي" عشاقها" بإطلاق سيارة بمواصفات مذهلة، حيث باعت الشركة دفعة محدودة من موديلها الجديد "Divo" مكونة من 40 سيارة فقط رغم سعرها الخيالي، كشفت شركة "ليغو" للألعاب عن نسخة سيارتها "ليغو بوغاتي شيرون" التي تعمل كالسيارات الحقيقية مقابل 2.6 مليون دولار أمريكي، وفق موقع "unilad".

هذه السيارة تتكون من أكثر من مليون قطعة من "الليغو"، وتحتوي على جناح خلفي للسيارة تماما مثل السيارة الحقيقية، أما الأبواب والمصابيح الأمامية والخلفية وعجلة القيادة ودوّاسة الفرامل مصنوعة من الليغو أيضا،

في نفس الوقت، تم تزويد السيارة بمحرك يولّد 5.3 أحصنة، وتصل سرعتها إلى نحو 20 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ وزنها أكثر من 1300 كلغ، ويذكر أن عجلات وإطارات "بوغاتي" الحقيقية استُخدمت فيها، بالإضافة إلى إطار فولاذي صغير يعزز بعض الأجزاء. وأكدت الشركة أن أكثر من 90 في المئة من السيارة هي قطع "ليغو".

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