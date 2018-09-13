بعد فلورنس.. أعاصير أخرى تهدد العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد إعصار فلورنس الذي ضرب أمريكا ، قال خبراء أعاصير إن هناك عواصف أخرى تطوف سماء الكوكب، حسب صور للأقمار الصناعية.

العاصفتان هيلين وإسحاق تدوران فوق الأطلسي، في حين تتجه عاصفة 95L بقوة نحو الكاريبي.

ويتجه إعصار أوليفيا نحو هاواي، فيما تقترب العاصفة الاستوائية بول من الساحل الغربي للمكسيك.

أما إعصار مانغوت والعاصفتان 91W و 27W فتتجه جميعها نحو جنوب شرق آسيا، وتصطف في غرب المحيط الهادي.

ويقول خبراء الأعاصير إن من غير المعتاد أن تكون هناك عواصف نشطة في المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في الوقت نفسه.

1- إعصار هيلين حاليا عاصفة من الفئة الثانية لا يُرجح أن تصل إلى اليابسة، ويـُتوقع أن تنجرف إلى المحيط الأطلسي بعد أن تصطدم بمياه أكثر برودة.

2-إعصار إسحاق الذي تحول إلى عاصفة استوائية لكنه لا يزال مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة.

ومن المرجح أن تجلب هذه العواصف أمطارا غزيرة ورياحا مدمرة إلى أجزاء من جزر الأنتيل الصغرى في الكاريبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

3-العاصفة 95L (جويس) تستحوذ على جنوب خليج المكسيك ، وقد تم تصنيف 95L على أنها اضطراب استوائي، يجلب معه بعض الأمطار والعواصف، لكن المسؤولين يواصلون مراقبته عن كثب، لأنه قد يتجه نحو شرق المكسيك وجنوب تكساس في الأيام القادمة.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك احتمالا لتحول 95L إلى عاصفة مدارية بنسبة 60 في المئة، وفي حال اشتدادها فعلى الأرجح أن يطلق عليها اسم جويس.

4-إعصار أوليفيا .. حيث يمكن رؤيته مقتربا من هاواي في شرق المحيط الهادي.

كان مصحوبا بأمطار ورياح سرعتها 100 ميل في الساعة عند اقترابه من هاواي. ولكليهما القدرة على إحداث ضرر بالغ على المناطق المتأثرة.

5-العاصفة بول حيث تقترب العاصفة الاستوائية بول من الساحل الغربي للمكسيك.

وقد شوهدت آخر مرة على بعد 1000 ميل غرب الطرف الجنوبي من باجا في كاليفورنيا.

قلل الخبراء من تهديد هذه العاصفة بعد خفض تصنيفها إلى منخفض استوائي.

6-العاصفة 27W ومن المتوقع أن تعاد تسميتها إلى العاصفة الاستوائية باريجات، وهي تتجه نحو جزيرة لوزون أكبر جزيرة مأهولة في الفلبين.

7-إعصار مانغوت الذي يتوقع أن يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا في نهاية هذا الأسبوع، حاملا معه فيضانات وانهيارات أرضية وأمواجا هائلة.

الإعصار مانغوت محمل برياح سرعتها 158 كيلومترا في الساعة على الأقل ويعتبر أعنف إعصار يضرب المنطقة هذا العام.

وتشير التقديرات إلى أن إعصار مانغوت قد يتسبب في خسائر فادحة في الفليبين بقيمة 250 مليون دولار.

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