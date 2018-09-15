قارتا أمريكا وأفريقيا ملتصقتان قبل 300 مليون سنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت آخر الاكتشافات العلمية خارطة جديدة للأرض , ففي الوقت الذي يعتقد الناس فيه أن شكل الأرض قد ظل ثابتا منذ الأزل يقدم العلم رأياً آخر , فهو يشير إلى ظاهرة جيولوجية قادت إلى تغيير الكوكب. وترى نظرية "الصفائح التكتونية" أن كوكب الأرض عرف إنجرافا قاريا على مدى مئات الملايين من السنين ، و نتيجة لهذا التحول تباعدت المسافات بين بعض الدول فيما تقاربت بين أخرى.

ووضع الرسام ماسيمو بيتروبون خريطة تقريبية لما كانت عليه الأرض قبل مئات الملايين من السنوات، ولم يكتف الفنان بدمج البلدان والقارات التي كانت ملتصقة ببعضها البعض بل وضع الحدود الجغرافية الحالية. وبالعودة إلى الشكل المحتمل للأرض قبل 350 مليون سنة، تظهر الولايات المتحدة مجاورة لبلدان الشمال الغربي من القارة الإفريقية، أما دول أوروبا الغربية فتبدو لصيقة بالبلدان المغاربية.

كما بدت البرازيل والأرجنتين محاذيتين لبلدان الجنوب الغربي من القارة الأفريقية، فيما إختفى المحيط الأطلسي بين القارة السمراء والقارة الأميركية. وتكشف الصورة أن كثيرا من الدول كانت ستجد نفسها من دون واجهة بحرية ، أو أنها ستطل على واجهة مائية محدودة لو لم تحصل تكتونية الصفائح.

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