سبيس إكس تعلن عن أول رحلة حول القمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وقعت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر على متن مركبة الإطلاق (بي.إف.آر).

وكانت أول عملية إطلاق ناجحة للشركة في 2008 حيث احتاجت إلى أربع محاولات للعد التنازلي, وأ ُطلق صاروخ من نوع فالكون 1.

وكشفت سبيس إكس في تغريدة يوم الخميس قائلة "اكتشف من سيسافر ولماذا يوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول".

وتأسست شركة سبيس إكس عام 2002 على يد "إلون موسك" وبدأت الشركة برنامجا لتطوير الصواريخ بمساعدة 30 مختصا، وفي يونيو 2005 وصل عدد المختصين إلى 130 خبير، يقومون بتصنيع أجزاء خاصة للصاروخ فالكون 1، مثل المحركين الصاروخيين "ميرلين" و "كيستريل" الذين يعملان كمرحلة أولى ومرحلة ثانية في دفع الصاروخ.

وكانت أول عملية إطلاق ناجحة للشركة في 28 سبتمبر 2008 حيث احتاجت إلى أربعة محاولات للعد التنازلي ,وأطلقت صاروخ من نوع فالكون 1 . ويعتبر الصاروخ فالكون 1 الذي تنتجه سبيس إكس أول صاروخ تقوم بصناعته شركة خاصة ، وينقل الحمولات إلى مدارات حول الأرض.

في ديسمبر عام 2008 أبرم عقد بين سبيس إكس و ناسا بحجم 1,6 مليار دولار أمريكي بغرض قيام الشركة ب12 إقلاع ونقل حمولات إلى محطة الفضاء الدولية وقامت الشركة بتوصيلها إلى المحطة الفضائية بواسطة الصاروخ المعدل فالكون 9.

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