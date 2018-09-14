المهندسون الألمان يطورون "السيارة الطائرة".. فما سرها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ظلت "سيارة الأجرة" حلم يراود الكثير من الباحثين وألهمت صناع السينما، فظل خطة للمستقبل يؤيدها البعض للهروب من أزمات السير..

في هذا الصدد، طور مهندسون ألمان "تاكسي" طائرا، قادرا على التحليق مسافة مسافة 998 كيلومترا بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وفقا لما أوضحوه. واستخدم المهندسون في التاكسي المبتكر مراوح الطرد المركزي في نظام الدفع، وذلك بهدف جعل المركبة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي..

مؤكدين أن هذه المراوح "ستجعل السيارة الطائرة أكثر أمانا من أي أجهزة طيران أخرى"، حيث استخدموا فيها اثنتين من مراوح الطرد المحوري. وجهز تاكسي "JETcopter" الطائر بمروحتي طرد مركزي، يبلغ قطر كل منهما مترين، موضحين أنّ المروحتين قادرتان على القيام بدور مشابه لمروحة الطائرة العمودية الكلاسيكية التي يبلغ طولها 11 مترا..

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