ماي: مباحثات بريكست وصلت لطريق مسدود

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (وكالات)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، وأكدت رفضها أي اتفاق لا يحترم نتائج استفتاء البريكست.

واعتبرت ماي أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة ببريكست "غير مقبول".

وطالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي بأن يقدم عرضا جديدا بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل، أو المخاطرة بأن يصبح الجانبان عالقين في "طريق مسدود" قد يؤدي إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست.

وقالت ماي في بيان لها في لندن عقب محادثات مع زعماء الاتحاد الاوروبي في سالزبورج أمس الخميس: "في هذه المرحلة المتأخرة من المفاوضات، من غير المقبول ببساطة رفض مقترحات الجانب الآخر، دون شرح مفصل وتقديم اقتراحات بديلة" .

وأضافت :"لذلك نحن بحاجة الآن للاستماع من الاتحاد الأوروبي إلى ما هي القضايا الحقيقية، وما هي البدائل المتاحة لديهم حتى نتمكن من مناقشتها ... ولا يمكننا تحقيق أي تقدم، حتى يتحقق ذلك".

وقالت ماي إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ادعى أن مقترحات بريطانيا "ستقوض السوق الموحدة.. لكنه لم يفسر كيف ذلك وبأي شكل من الأشكال، أو تقديم أي اقتراح بديل ...لذلك نحن في طريق مسدود".

وقالت ماي الجمعة إن بريطانيا ستعد خطة بديلة حول مسألة الحدود الأيرلندية الشائكة "تحفظ كرامة المملكة المتحدة". وأصرت ماي على أنها لن تقبل بتقسيم الأراضي البريطانية.

وأضافت "في هذه الأثناء علينا مواصلة العمل لإعداد أنفسنا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق".

ورفض القادة الأوروبيون مقترحات ماي خلال قمة في سالزبورغ الخميس بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أساس التبادل الحر للبضائع فقط.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيسعون من أجل التوصل لاتفاق الانسحاب الشهر المقبل، لكنهم حذروا ماي من أنها إذا لم تقدم تنازلات بشأن التجارة والحدود الأيرلندية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فإنهم على استعداد للتأقلم مع خروج بريطانيا دون اتفاق.



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