ماي: سنقدّم مقترحات جديدة ببقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن بريطانيا ستقدم مقترحات جديدة للحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة، وذلك بعد رفضها لخطة المساندة البديلة المطروحة من الاتحاد الأوروبي لما بعد خروج بريطانيا

وقالت ماي : إن الجانبين متفقان على عدم وجود خطة انسحابٍ دونَ خطة مساندة فعّالة من الناحية القانونية، وأضافت "إلا أن هذه المساندة لا يمكن أن تقسم المملكة المتحدة إلى منطقتين جمركيتين، وسنقدم مقترحاتنا الخاصة قريباً".

وأشارت إلى أنها لا تزال "واثقة" من التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من التكتل في مارس(آذار)، إلا أنها حذرت من أنها تستعد أيضاً لخروج من دون صفقة.

اقرأ أيضا:

عاصفة "آلي" تضرب بريطانيا