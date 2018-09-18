فيديو: عصابة مسلحة تفر من شجاعة بطل على مشارف الـ90 من عمره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تكتف بالفرجة إن وسعك أن تقدم شيئا للإنسانية والأخلاق، بطل قصتنا رجل يودع من أيامه أكثر مما يستقبل، ومع ذلك لم يتأخر لحظة واحدة في أن يفزع للحق وينتصر له بمشهد لا تتقن إنتاجه آلة السينما العملاقة.

إذ وثقت كاميرا المراقبة لحظات تحلى فيها رجل طاعن مسن بالشجاعة، عندما تصدى لثلاثة لصوص مسلحين حاولوا الإيقاع به. ووفقا للـ"إندبندنت" البريطانية فإن الحادثة وقعت في متجر بمدينة كورك الإيرلندية، مشيرة إلى أن شهود العيان في المكان وصفوا، دنيس أوكونور، البالغ من العمر 84عاما بـ" البطل". ويظهر الفيديو ثلاثة شبان ملثمين ويحملون أسلحة بيضاء وأخرى نارية وهم يقتحمون المتجر، ويثيرون فيه الفوضى والرعب.

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وبدا أن الرجل المسن، في البداية، قد استسلم للصوص، لكن بعد لحظات باغت أحدهم وهاجمه بقوة، وتعارك معه قبل أن يفر من المكان، لكن الرجل المسن لم يكتف بذلك، إذ حمل كرسيا ليضرب اللص وزميله الآخر.

وبعدما فرا من المكان، هاجم الرجل المسن أيضا اللص الثالث الذي كان يتعارك مع موظف بالمتجر، وركل اللص بقدم قبل أن يفر من المكان. وكان لافتا أن هناك شابين في المكان، لكنهما قررا الاختباء أسفل الطاولة وعدم المقاومة. وقال مدير المتجر تيم مورفي إن أوكونور "بطل حقيقي".

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