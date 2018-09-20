عاصفة "آلي" تضرب بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسفرت عاصفة "آلي" في بريطانيا عن وقوع قتيلين وجريح، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وتأثرت حركة النقل والملاحة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

أحدثت العاصفة أضرارا كبيرة بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 164 كيلومترا في الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد في بريطانيا حذرت في وقت سابق من تطاير الأجسام من جراء قوة الرياح، ونبهت إلى أن الأشياء المتناثرة قد تسفر عن قتلى وجرحى.

ولقيت سيدة سويسرية مصرعها إثر انجراف سيارتها على حافة البحر في الساحل الغربي من إيرلندا، وقالت الشرطة إنها وجدت الجثة مباشرة بعد الحادث.

في غضون ذلك، أصيب شخص في الأربعينيات خلال العاصفة، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور لأجل تلقي العلاج.

وسجلت إيرلندا انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي حرم 186 ألف بيت من التيار، أما في اسكتلندا فانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل.

وعلى مستوى النقل، اضطر مطار دبلن في إيرلندا إلى إلغاء 75 رحلة بسبب الظروف الجوية فيما تم تحويل مسار عشر رحلات أخرى.

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