قتلى نتيجة إعصار مانغخوت جنوبي الصين

أخبار الآن | غوانغ دونغ - الصين (وكالات)



ضرب إعصار "مانغخوت" إقليم غوانغ دونغ، أكثر أقاليم الصين كثافةً سكانية، بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة ما أدى الى قتل 4 أشخاص، وفق ما أكدت السلطات.



مصادر طبية قالت إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة جوانزو بسبب سقوطِ أشجارٍ عليهم، فيما قتل الرابعُ نتيجةَ سقوطِ مواد بِناءٍ عليه.

من جهتها، دعت وزارة النقل الصينية إلى تكثيف الجهود للتعامل مع إعصار مانغخوت، حيث دعا نائب وزير النقل هو جيان تشونغ الإدارات ذات الصلة إلى بذل جهود الطواريء الشاملة، وخاصة في مناطق المشاريع الكبرى.

وتم إيقاف جميع خدمات النقل العام في المدن الساحلية كما تم إغلاق الطرق السريعة الساحلية.

وكان 213 شخصا أصيبوا في هونج كونج بسبب الإعصار مانغخوت القوي الذي ضرب سواحل البلاد مساء االأحد مصحوبا برياح بلغت قوتها 162 كيلومترا في الساعة.

يشار إلى أنه تم إعادة توطين ما يزيد على 1ر3 مليون شخص، وإعادة ما يزيد عن 49 ألف قارب صيد إلى الميناء في مقاطعة غوانغدونغ، جنوبي البلاد، فضلا عن تعليق العمل في أكثر من 29 ألف موقع بناء وغلق 632 موقعا سياحيا، في إطار الاستعداد للإعصار مانغخوت

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