بعد الفلبين إعصار "مانغخوت" يضرب الصين ويخلف قتلى وفوضى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب الإعصار المدمر مانغخوت مساء الأحد الأراضي الصينية موقعا قتيلين وأكثر من 200 جريح كما أحدث فوضى في هونغ كونغ، وقبلها الفلبين حيث قضى 59 شخصا على الأقل.

ووصل الإعصار إلى مدينة جيانغـمن في مقاطعة غوانغ دونغ الصينية "جنوب شرق" حيث أعلنت السلطات إجلاء أكثر من مليوني شخص، وأمرت عشرات آلاف سفن الصيد بالعودة سريعا إلى المرافئ قبل وصوله.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الإعصار أوقع قتيلين في هذه المقاطعة.

وأوقع الإعصار الذي يعتبر الأعنف في العالم منذ بداية 2018، أضرارا في هونغ كونغ حيث حطم عددا كبيرا من النوافذ الزجاجية واقتلع أشجارا وجعل الأبراج السكنية تتأرجح.وأدى إلى إصابة أكثر من مئتي شخص بجروح، قبل بلوغه البر الصيني.

وفي هونغ كونغ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الإنذار القصوى بسبب رياح بلغت سرعتها230 كيلومترا وأسفرت عن213 جريحا بحسب أرقام الحكومة.

اقرا ايضا

الفلبين تطلب من ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم

الإعصار يضرب الفلبين ويهدد 4 ملايين شخص