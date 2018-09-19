عملية إنقاذ جوي لرجل وكلبه علقا في عين اعصار فلورنس (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أن يكون الحيوان مستأنساً أو أليفا فهذا لا يمنحه أولوية عن سواه، ولا يمنعه على ما يبدو من أن يشارك أقرانه من الكائنات الحية مخاطر التعرض لظروف استثنائية مثل الأعاصير والحرائق، حاله حال البشر يسعدون بلحظة الفرار من الموت.

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وفي موقف شجاع تمكنت قوات خفر السواحل الأمريكية من إنقاذ رجل وكلبه علقا وسط مياه الفيضانات التي تسبب فيها إعصار فلورنس الذي يضرب نورث كارولاينا منذ أيام، من خلال طائرة مروحية.

وأظهر تسجيل مصور رجال الإنقاذ وهم يهبطون من مروحية عمودية من أجل إنقاذ الرجل بالقرب من "ويلمنغتون" في نورث كارولاينا في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان الرجل برفقة كلبه يسيران في شاحنة صغيرة عندما باغتهما الإعصار والفيضان شمالي نهر "كيب فير" بالولاية. وتمكنا من الوصول إلى أعلى الشاحنة، وفي النهاية إلى سطح مبنى، حيث تم انتشالهما من هناك.

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