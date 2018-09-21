ما الكارثة المناخية القادمة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد علماء كنديون من جامعة ألبرت أن هناك خطرا بسبب ذوبان الجليد الدائم على الكرة الأرضية، كما أوضح الباحثون أن كمية ثاني أكسيد الكربون التي ستنبعث في الغلاف الجوي، من الكتل الجليدية الدائمة (الجليد الأزلي)، أكبر بكثير مما كان متوقعا سابقاً.

وذكر العلماءأن عملية التجوية المعروفة بــ "Weathering"، تكثف الذوبان السريع لمنطقة التربة الصقيعية في شمال غرب كندا.



وهذا في حد ذاته يؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى نتيجة لتكون التضريس الحراري "Thermokarst"،



حيث تنتج في هذه العملية ذوبان جليد تربة دائمة التجمد وتتكون كثيرا في مناطق مثل القطب الشمالي.



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