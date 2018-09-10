هجوم انتحاري يقتل 4 في مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال(وكالات)



قال ضابط في الشرطة الصومالية إن انتحاريا اقتحم مقرا حكوميا في العاصمة مقديشو بسيارة ملغومة، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.



شهود عيان قالوا ان سحبا كثيفة من الدخان ظهرت فوق المدينة بعد سماع دوي انفجار كبير، تلاه إطلاق نار.

جماعة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تنفذ تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو، ومناطق أخرى بالبلاد.

وقال الرائد محمد نور من الشرطة إن انتحاريا اقتحم مقر مديرية هودن في مقديشو بسيارة ملغومة، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أوضح شهود أن المكتب دمر بسبب الانفجار.

وقال الشاهد حسين عثمان لرويترز "سيارة مسرعة رباعية الدفع اقتحمت مقر المديرية.. ركضت بعيدا لكني أرى الآن من مسافة أن المكتب دمر تماما.. أرى سيارات إسعاف تحمل الضحايا، لكني لا أستطيع أن أحدد إن كانوا قتلى أم جرحى. رأيت 5 أشخاص تنقلهم الإسعاف".

وفي الأسبوع الماضي دمر انتحاري بسيارة ملغومة مقرا حكوميا آخر في مقديشو.

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