موغيريني تدعو إلى تحمل المسؤولية بشأن المهاجرين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالبت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الدول الأعضاء بتحمل مزيد من المسؤولة تجاه المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، ومن المقرر مناقشة القضية خلال اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في فيينا ، وكانت الحكومة الشعبوية في إيطاليا قد اتخذت موقفاً أكثر صرامة تجاه قضية الهجرة، حيث ترفض استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر مالم تعرض الدول الأوروبية الأخرى استقبال عدد منهم.

وتهدد هذه القضية عملية صوفيا، وهي عملية بحرية أوروبية لمكافحة تهريب البشر قبالة ساحل ليبيا، من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام. ولدى تدشين العملية عام 2015، اتفقت الدول الأعضاء على أن إيطاليا ستستقبل أي مهاجرين يتم إنقاذهم، وتطالب روما الآن بتغيير هذه القواعد، مهددة بإغلاق موانئها أمام سفن عملية صوفيا.



وقالت موغيريني، المتواجدة في إيطاليا حالياً، إن إدارة تدفقات المهاجرين تمثل قضية مشتركة أوروبية، ولا تخص دولة بعينها، وأضافت قبل المباحثات غير الرسمية المقررة اليوم في فيينا: "لذلك دشنا عملية أوروبية في البحر ولذلك أعتقد أنه حتى إذا كانت المناقشات صعبة للغاية ، سيكون من الجيد إذا فكرت الدول الأعضاء في تحمل مزيد من المسؤولية تجاه هذا الشأن"..

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