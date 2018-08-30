الأمم المتحدة: 4 ملايين طفل لاجئ محرومون من التعليم

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)



قالت مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أربعة ملايين طفل لاجئ غيرُ منتظمين بالمدارس، وهو ما يشكل ارتفاعا قدره نصف مليون طفل لاجئ خارج المدارس في عام واحد فقط. وذكرت المفوضية في تقرير بعنوان "عكس المسار: أزمة تعليم اللاجئين" أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات والمفوضية وشركاؤها، فإن تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس لا يواكب الزيادة في أعدادهم.

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